The Economist (Великобритания): НАТО игнорирует «смерть мозга»

Новый опрос общественного мнения свидетельствует о том, что западный альянс пользуется значительной поддержкой, хотя картина вырисовывается довольно пестрая, отмечает редакция. Защита союзников от возможного нападения России будет в центре внимания министров обороны НАТО на встрече в Брюсселе 12-13 февраля.

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал замешательство в октябре, когда в беседе с корреспондентом журнала "Экономист" откровенно сказал: "… в настоящий момент мы переживаем… смерть мозга НАТО". Тем не менее западный альянс подает признаки жизни. Последние свидетельства этого содержатся в только что опубликованных результатах опроса с участием 16 из 29 стран-членов НАТО, который был проведен исследовательским центром "Пью" (Pew Research Centre). Этот опрос проводился с мая по август прошлого года, а его итоги свидетельствуют о значительной поддержке альянса, - средний показатель тех, что позитивно относится к НАТО, составил 53% в сравнении с 27% опрошенных, чья оценка была негативной.

Г-н Макрон не является единственным лидером из числа государств-членов НАТО, ставящим под сомнение организационное будущее этого альянса. Еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп назвал НАТО "устарелой". Став президентом, он несколько раз вызывал у коллег нервную реакцию, когда нарушал работу саммитов, подвергал резкой критике союзников за их "несправедливую долю" в расходах, а также выражал сомнение по поводу Статьи 5, в которой говорится о взаимной обороне и о том, что нападение на любого союзника считается нападением на всех. Чтобы выкрутить руки союзникам, он даже пригрозил выходом Америки из альянса, если другие его члены не выполнят своих обещаний по поводу финансирования.

Однако с недавнего времени г-н Трамп прекратил критиковать НАТО и начал расхваливать этот альянс. Перед декабрьским саммитом НАТО в Лондоне г-н Трамп подверг критике заявление г-на Макрона о "смерти мозга" и назвал его "очень неуважительным". Посол США в НАТО Кэй Хатчисон (Kay Bailey Hutchison), выступая 6 февраля в фонде "Наследие" (Heritage Foundation) в Вашингтоне, округ Колумбия, отметила, что НАТО сегодня "значительно более сильная организация, чем раньше". По ее словам, на саммите в Лондоне г-н Трамп "на самом деле особо отметил то, что НАТО уже сделала по его просьбе". Европейские союзники и Канада потратили с 2017 года дополнительно 130 миллиардов долларов на оборону, а к 2024 году расходы увеличатся более чем на 400 миллиардов долларов.

Г-н Трамп был рад заявить о своей причастности к этой сумме в 400 миллиардов долларов и приписал себе этот успех в своем докладе Конгрессу о положении в стране, с которым выступил на прошлой неделе. Кроме того, он обнаружил, что НАТО как организация далека от того, чтобы быть устарелой и может быть полезной. После того, как Америка уничтожила в прошлом месяце Касема Сулеймани, высокопоставленного иранского генерала, г-н Трамп призвал союзников к большей активности на Ближнем Востоке и даже предложил свой вариант названия будущей операции: NATOME (НАТО плюс первые буквы из английского названия Ближнего Востока - Middle East).

Теперь в НАТО активно обсуждают вопрос о том, как можно было бы усилить свои операции в Ираке, где примерно 500 военнослужащих альянса оказывают помощь силам обороны и безопасности этой страны, тогда как целью этой программы является предотвращение возвращения "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. ИноСМИ). Эта миссия была временно прекращена после атаки с помощью беспилотника на генерала Сулеймани, которая была проведена в Багдаде и вызвала ответную реакцию иракских шиитских группировок. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в настоящее время обсуждает с иракскими лидерами вопрос о том, как эта миссия может быть расширена в рамках существующего мандата.

Этот вопрос будет находиться в центре внимания министров обороны НАТО, когда они встретятся в Брюсселе 12 и 13 февраля. Возможно, они согласятся расширить подготовку, которая проводится в рамках возглавляемой Соединенными Штатами коалицией для победы над "Исламским государством", - на самом деле речь идет о перераспределении рабочей нагрузки. Министры обороны также заходят узнать, что министр обороны США Марк Эспер сможет сказать им о планах его страны в Афганистане с учетом намерений администрации Трампа сократить там военное присутствие. Вот что г-н Трамп сказал на прошлой неделе в Конгрессе: "Мы работаем над тем, чтобы закончить, наконец, самую продолжительную войну Америки и вернуть наших солдат домой". Однако никаких деталей американский президент не сообщил. Сокращение американского присутствия в Афганистане может привести к тому, что и союзники по НАТО сократят там количество своих солдат (такая мера может облегчить поиск дополнительных средств для Ирака).

Основной задачей НАТО остается защита союзников от возможного нападения, а после проведенной российским президентом Владимиром Путиным аннексии Крыма в 2014 году это вновь означает усиление сдерживания России. НАТО усиливает боеготовность своих сил, а также развернула многонациональные подразделения в государствах Балтии и в Польше. На этой неделе главы оборонных ведомств будут обсуждать вопрос о том, как ответить на арсенал фантастического новейшего оружия г-на Путина, который еще будет увеличен (без каких-либо ограничений со стороны Договора РСМД, из которого г-н Трамп вышел в прошлом году). Тем временем НАТО готовится к участию в масштабных учениях Армии США под названием "Защитник Европы 2020" (Defender-Europe 2020). Для этого в Европу весной будет переброшено сопоставимое с дивизией количество американских солдат - около 20 тысяч, и это будет самым крупным размещением американских вооруженных сил в Европе за последние 25 лет. Запланированные ученья будут также проверкой военной мобильности и способности членов альянса усиливать свои формирования.

Однако способность проводить мобилизацию также включает в себя обеспечение благосклонного отношения общества, тогда как более внимательный взгляд на результаты проведенного исследовательским центром "Пью" опроса позволяет говорить о том, что основания для благодушия отсутствуют. Верно то, что общий рейтинг популярности НАТО достаточно высок, однако отношение к основной Статье 5 значительно менее убедительное. Среди 16 государств-членов среднее количество противников использования сил альянса в случае серьезного конфликта одного из членов с Россией составил 50%, а поддержали такие действия всего 36% (хотя респонденты в значительно большей степени уверены в том, что Америка вмешается в подобной ситуации).

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