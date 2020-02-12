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Военное обозрение

Офицерам и прапорщикам запретят заключать годовые контракты

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Источник изображения: Минобороны РФ

Офицерам и прапорщикам, проходящим службу в Вооруженных силах России по контракту, в дальнейшем запретят заключать однолетние контракты, предложив подписывать соглашение на срок от 3-х до 10-и лет. Данное предложение содержится в новом правительственном законопроекте, принятом Госдумой 11 февраля в первом чтении.

Новый законопроект вносит изменения в статью 38 закона "О воинской обязанности и военной службе". В частности, в документе предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков (мичманов), служащих по контракту, право заключать контракт сроком на один год. Вместо этого предлагается заключать контракты на срок от 3-х лет (нижний предел) до 10-и (верхний предел). Кроме этого остаются контракты на неопределенный срок, т.е. до достижения предельного возраста пребывания на воинской службе.

Принятие данного законопроекта обусловлено увеличением количества заключенных годичных контрактов, особенно молодыми офицерами, поясняют разработчики документа.

Новый законопроект никак не затрагивает нормы заключения контракта для рядового и сержантского состава, а также военнослужащих, проходящих военную службу сверх предельного возраста пребывания на военной службе.

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Россия
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Минoбороны РФ
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