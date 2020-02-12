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Деловая газета "Взгляд"

В США испугались видео с атакой дрона-камикадзе на бронированную машину

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание The Drive обратило внимание на видеозапись, снятую камерой беспилотника-камикадзе, который врезается в бронированный автомобиль, предположительно, американских или саудовских войск.

Кадры опубликованы в Twitter Дениса Дионисова.

На видео беспилотник приближается к бронированному автомобилю, окруженному военными, и врезается в него. Люди успевают отбежать. Результат столкновения неизвестен.


Издание The Drive, обратившее внимание на это видео, называет его "пугающим". Предполагается, что дрон – это элементарная дистанционно управляемая установка с фиксированной обращенной вперед видеокамерой и одним передним винтом.

Автор статьи допускает, что это мог быть дружественный беспилотный летательный аппарат, работавший со сбоями, но считает это маловероятным, так как дрон, по-видимому, летел прямо в бронированную машину.

В атакованных автомобилях обозреватель узнал бронированные машины Stryker и LAV III Kodiak, в связи с чем предполагает, что удару подвергся автомобиль США или Саудовской Аравии.

Такую атаку беспилотника-самоубийцы он называет подтверждением явного разрыва в противовоздушной обороне вооруженных сил США – таким дронам тяжело противостоять.

Между тем, Россия нашла способ противостоять самодельным беспилотникам террористов, которые регулярно пытаются совершить с помощью дронов атаки на базу Хмеймим в Сирии. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские военные отбивают атаки.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
Stryker
Проекты
Piranha
БПЛА
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