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Интерфакс-АВН

Число автомобилей, зарегистрированных в системе "ЭРА-ГЛОНАСС", превысило 5 млн

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Количество машин, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС", превысило 5 млн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"В понедельник количество транспортных средств, зарегистрированных в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", превысило 5 млн. В настоящее время ежедневный прирост автомобилей составляет порядка 4-5 тысяч", - сказали в пресс-службе.

По мере увеличения количества зарегистрированных автомобилей растет и число экстренных вызовов. В настоящее время фильтрующий контактный центр системы обрабатывает в среднем 13,6 тыс. вызовов в сутки, сообщили в ведомстве.

На преодоление пятимиллионного рубежа понадобилось пять лет: система была введена в промышленную эксплуатацию в январе 2015 года. Тогда же по поручению президента РФ был создан оператор системы - АО "ГЛОНАСС".

За пять лет количество вызовов, обработанных системой "ЭРА-ГЛОНАСС", составило 5 млн 152 тыс., из них 63 тыс. 756 вызовов потребовали реагирования экстренных оперативных служб. При этом 40 тыс. 645 вызовов были осуществлены в автоматическом режиме после ДТП с сильными повреждениями автомобиля.

"Эта цифра особенно важна для понимания ключевого предназначения системы - спасения жизни и минимизации ущерба здоровью граждан. Более чем в 40 тыс. аварий система сработала в ситуации, когда водитель и пассажиры были не в состоянии вызвать помощь самостоятельно", - подчеркнули в пресс-службе.

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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