Билет в один конец: зачем США строят деревянные беспилотники

США для доставки войскам боеприпасов будут использовать дроны из фанеры

Два года назад на военной выставке в Вашингтоне была представлена концепция беспилотного летательного аппарата TACAD, или Tactical Air Delivery. Идея заключалась в том, чтобы использовать БЛА, изготовленные из дешевых одноразовых материалов, для доставки материально-технических средств на большие расстояния. Почему новые БЛА называют «деревянной коробкой», - в материале «Газеты.Ru».

Корпус морской пехоты США и агентство DARPA дали старт исследовательской программе TACAD (Tactical Air Delivery - «Тактическая воздушная доставка»), целью которой является создание воздушного транспортного средства для доставки материально-технических средств с минимальными рисками, пишет портал «Военное обозрение».

Головным исполнителем является компания Logistic Gliders Inc. (LGI), базирующаяся в Диксоне, штат Калифорния. Недавно фирма вместе с Корпусом морской пехоты США завершила успешную серию летных испытаний.

LGI предлагает два различных типа летательных аппаратов: LG-1K, который может перевозить около 300 кг, и более крупный LG-2K, который может брать на борт более 700 кг.

Оба проекта предлагают строительство безмоторного летательного аппарата нормальной аэродинамической схемы. Для удешевления производства большая часть деталей выполняется из фанеры.

С той же целью планер имеет грубые обводы. Основная часть фюзеляжа отдана под грузовой отсек, а в хвосте располагаются минимально необходимые средства управления.

БЛА LG-1K имеет длину 3,2 м при размахе крыла 7,1 м. В свою очередь, длина БЛА LG-2K составляет около 4 м, размах крыльев - 8,4 м, дальность полета - около 110 км при крейсерской скорости порядка 280 км/ч.

Эти БЛА могут быть запущены либо с вертолета, либо десантированы с военно-транспортного самолета. Затем они раскрывают свои крылья и продолжают полет в двух режимах: либо автономно, либо с помощью канала радиоуправления.

За доставку груза к месту назначения отвечает достаточно простая система управления, построенная на доступных компонентах. Она включает средства спутниковой навигации и автопилот, контролирующий элероны и рули хвостового оперения. Также имеются средства дистанционного управления, позволяющие оператору вести аппарат. На пульт передается телеметрия и видеосигнал с носовой камеры.

БЛА разработки компании Logistic Gliders Inc. посадку осуществляют двумя способами (в зависимости от места на посадочной площадке). Они могут либо приземлиться на брюхо, либо выпустить парашют, а материал корпуса при этом немного смягчит удар.

Утверждается, что LG-1K и LG-2K имеют ряд важных преимуществ. Они просты и дешевы в производстве, а также полностью справляются с возложенными задачами. Планеры совместимы с несколькими носителями и способны перевозить разнообразные грузы, соответствующие ограничениям грузоотсека. Также они показывают достаточно высокие летные характеристики и представляют крайне сложную цель для ПВО противника.

Применение БЛА подобного типа позволит решить несколько проблем. Во-первых, подобные летательные аппараты будут очень дешевыми в изготовлении. Стоимость аппарата по разным оценкам может составить от $1,5 тыс. до $3 тыс. (по другим данным - до $11 тыс.). Во-вторых, после приземления и разгрузки этот аппарат может быть запросто брошен. Необходимости возвращать БЛА на аэродром вылета и его повторного использования нет.

Как утверждают в компании Logistic Gliders Inc.,

каждый аппарат - «по сути, деревянная коробка». Есть немного электроники и несколько сервоприводов, которые составляют автопилот и пара пружин, которые помогают крыльям раскрыться после сброса БЛА с носителя.

Большая часть планера выполнена из фанеры, устойчивой к атмосферным воздействиям. Всего в конструкции БЛА используется около 400 отдельных деталей, что относительно немного для летательного аппарата.

Аппарат настолько дешевый, что попросту не предназначен для повторного использования. Он выполняет всего один полет по доставке материально-технических средств, который включает посадку в конечном пункте маршрута, разгрузку, а затем БЛА просто бросается на месте посадки. При этом экономятся значительные средства, не подвергается риску военно-транспортный самолет (вертолет), который стоит неизмеримо дороже одноразового БЛА.

Программа TACAD уже дошла до испытаний опытных образцов, и разработки фирмы Logistic Gliders продемонстрировали часть своих возможностей. Первые летные испытания прошли в январе прошлого года. Затем провели несколько новых тестов.

В январских испытаниях использовали 12 БПЛА типа LG-1K, пишет «Военное обозрение». Половина планеров стартовала с внешней подвески самолета, остальные сбрасывались через кормовую рампу транспортного самолета. 7 полетов выполнили с дистанционным управлением; прочие осуществлялись в автономном режиме. Первые испытания не предусматривали полеты на максимальную дальность, из-за чего их общая продолжительность не превысила 55 минут. Тем не менее, удалось подтвердить все основные характеристики и возможности планеров.

До конца года Корпус морской пехоты, DARPA и Logistic Gliders провели еще несколько испытаний с применением разных платформ и в разных условиях. В декабре сообщалось, что с момента начала испытаний проведено 18 полетов общей продолжительностью 96 мин. В них использовались различные носители, вплоть до военно-транспортного самолета C-130. 10 полетов выполнены в автономном режиме с демонстрацией требуемой точности выведения и посадки.

Новые испытания состоялись в середине января 2020 года. Вновь осуществлялся сброс планеров с самолетов и вертолетов разных типов. Вероятно, перед проведением этих тестов БПЛА усовершенствовали с учетом опыта предыдущих мероприятий.

«Прямых аналогов изделий американской компании Logistic Gliders Inc. в России нет. Тем не менее, в нашей стране имеются проекты беспилотных систем, предназначенных для выполнения логистических задач»,

- пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Как сказал собеседник издания, в их числе можно, к примеру, упомянуть прототип парашютной системы с мягким крылом, разработка которого велась Московским авиационным институтом. Два года назад представители МАИ сообщали, что на основе базовой модели БЛА в перспективе может быть создано семейство аппаратов этой же аэродинамической схемы, но с крылом большей площади, способных нести полезную нагрузку массой до 300 кг.

О своих претензиях на рынок систем аналогичного рода в прошлом году сообщал холдинг «Технодинамика», в рамках которого был создан парашютный дивизион, напомнил Денис Федутинов.

Наконец, в числе близких примеров можно упомянуть и управляемую парашютную платформу, разработку которой, как сообщалось пару лет назад, ведут ряд российских компаний, включая Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, НИИ аэроупругих систем, компании «Универсал» и «Авиатранс».

Она должна позволить выполнять доставку грузов в интересах Воздушно-десантных войск, а также других структур с высокой точностью осуществляя посадку в заданной точке на поверхности земли с минимально возможной горизонтальной и вертикальной скоростью, рассказал Денис Федутинов.

Отдел "Армия"