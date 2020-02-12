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Газета.ru

Продвинутая разведка: Россию отнесли к главным угрозам США

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Контрразведка США отнесла Россию к основным угрозам

Американская контрразведка признала Россию и Китай главными угрозами безопасности США. Вашингтон убежден, что Москва и Пекин обладают многими разведывательными возможностями и могут использовать их для доступа к секретной информации Соединенных Штатов. На угрозу со стороны РФ и КНР обратили внимание и в проекте национального бюджета США на 2021 год.

Национальный центр контрразведки и безопасности США подготовил стратегию на 2020-2022 годы, в которой приведены три пункта, характеризующие современную геополитическую ситуацию с точки зрения ведомства.

В первом пункте документа авторы обратили внимание на растущее число игроков, нацеленных против Соединенных Штатов.

В частности, там говорится, что Россия и Китай «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей».

По мнению составителей стратегии, угрозу для Вашингтона также представляют Куба, Иран, КНДР, движение «Хезболла», запрещенные в России террористические организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России), транснациональные преступные и «идеологически мотивированные» организации. Кроме того, опасность исходит и от иностранных граждан, которые занимаются кражей конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности, подчеркнули в центре контрразведки и безопасности.

Согласно второму пункту, эти игроки используют против Соединенных Штатов разведывательные возможности, в том числе биометрические устройства, усовершенствованное оборудование для слежения и продвинутые механизмы шифрования.

"Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов", - говорится в стратегии.

В третьем пункте авторы пояснили, что иностранные органы разведки используют эти возможности, чтобы получить доступ к американским министерствам, агентствам, лабораториям, финансовому сектору, промышленным и научным учреждениям. По мнению составителей стратегии, некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв в работе критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса.

К тому же, еще один объект иностранного влияния - это общественное мнение в США и у союзников, сказано в документе.

Все это может привести к тому, что военное преимущество США, в том числе в космосе, может быть подорвано. Кроме того, такие действия способны «пошатнуть цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг", предупредили авторы.

По этой причине в ведомстве выразили намерение в ближайшие три года сконцентрироваться на пяти задачах. Первая - защита критически важной инфраструктуры. Вторая - сокращение количества угроз основным цепочкам снабжения. Третья - противодействие эксплуатации американской экономики. Четвертая - защита американской демократии от иностранного влияния. Пятая задача, обозначенная ведомством, - противодействие кибер- и техническим операциям со стороны разведки других государств.

Незадолго до этого Белый дом США обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем Россия и Китай названы государствами-конкурентами, которые бросают вызов американской стороне. Администрация президента предложила выделить более $700 млн на противодействие российскому влиянию. Предполагается, что это должно происходить за счет укрепления союзников Вашингтона.

В частности, американцы планируют защищать территориальную целостность союзников и поддерживать их усилия по прекращению использования военного оборудования из России. Кроме того, США намерены устранять «уязвимые места макроэкономической среды, которыми пытается воспользоваться Россия». Под таковыми подразумеваются зависимость от энергетики и торговли.

Отдельная сумма - $24 млн - согласно проекту бюджета, должна направиться в Центр глобального взаимодействия для «борьбы с российской пропагандой и дезинформацией».

При этом на пропаганду со стороны КНР этому центру планируют выделить $30 млн.

Еще $1,5 млрд американская администрация собирается отправить на защиту Индокитайского региона от «враждебного китайского влияния».

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя новый проект американского бюджета, признал, что для США Россия - главный противник, поэтому Вашингтон будет стремиться противодействовать Москве.


Кристина Сизова

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Куба
Россия
США
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