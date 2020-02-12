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ЦАМТО

Казанский вертолетный завод завершил сертификационные испытания Ансата Aurus

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Вертолеты "Ансат"
Вертолеты "Ансат".
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

ЦАМТО, 11 февраля. На Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) завершились сертификационные испытания вертолета Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus.

Впервые машина была представлена в рамках МАКС-2019.

Цель сертификационных испытаний – оценка работоспособности оборудования, установленного в VIP салоне вертолета и электромагнитной совместимости с бортовым радиоэлектронным оборудованием. Следующий этап – получение в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) одобрения данного изменения типовой конструкции вертолета.

"Мы рассчитываем, что процедура сертификации Ансата Aurus не займет много времени. После получения соответствующих документов в Росавиации весной рассчитываем провести предъявительские и приемо-сдаточные испытания машины. После этого вертолет будет передан первому заказчику", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат – идеальный вариант для корпоративных перевозок. Благодаря самой большой по объему кабине среди вертолетов данного класса, салон – максимально удобный для пассажиров. А возможности Ансата для внутреннего наполнения, оснащения встраиваемой мультимедийной техникой, почти безграничны", – подчеркнул управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров.

Ансат Aurus предназначен для перевозки пяти пассажиров. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). При разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различной комплекцией.

Под брендом Aurus в рамках проекта "Кортеж" выпускаются машины класса люкс для первых лиц государств. Теперь линейку продолжает и авиационная техника. Впервые Ансат в стилистике бренда Aurus был продемонстрирован на статической экспозиции холдинга "Вертолеты России" в рамках МАКС-2019. Тогда винтокрылую машину производства КВЗ осмотрел президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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