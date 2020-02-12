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ТАСС

В рамках Союзного государства идет подготовка семи проектов в области ВТС

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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Речь идет о программах "Комплекс-СГ", "Безопасность-СГ", "Новопол", "Аддитивность", "Радиационная безопасность", "Ускоритель-СПР" и "Социальная адаптация"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Проекты концепций семи новых программ в области военно-технического сотрудничества готовятся в настоящее время в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании в постоянном комитете.

"В настоящее время по линии департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества к реализации в разной степени готовности находятся проекты концепций семи новых программ "Комплекс-СГ", "Безопасность-СГ", "Новопол", "Аддитивность", "Радиационная безопасность", "Ускоритель-СПР", "Социальная адаптация", - сказал он.

В ходе совещания госсекретарь упомянул, что в прошлом году в областях оборонной промышленности и защиты информационных ресурсов выполнялись четыре научно-технических программы: "Луч" (завершена в 2019 году), "Автоэлектроника", "Технология-СГ" и "Паритет".

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ЯО
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