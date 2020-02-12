Минобороны РФ опубликовало видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны России 10 февраля опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.

В ролике продолжительностью 42 секунды демонстрируются в том числе тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

«Фрегат «Адмирал Касатонов» вооружен также ЗРК «Полимент-Редут», крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами. По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота», — говорится в описании к видео.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Построен он был на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Водоизмещение корабля составляет 5 тыс. т. Его длина составляет 135 м, ширина — 16 м. Автономность составляет 30 суток.