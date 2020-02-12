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Минобороны РФ опубликовало видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Министерство обороны России 10 февраля опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.

В ролике продолжительностью 42 секунды демонстрируются в том числе тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.


«Фрегат «Адмирал Касатонов» вооружен также ЗРК «Полимент-Редут», крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами. По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота», — говорится в описании к видео.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» спроектировало Северное проектно-конструкторское бюро. Построен он был на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Водоизмещение корабля составляет 5 тыс. т. Его длина составляет 135 м, ширина — 16 м. Автономность составляет 30 суток.

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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