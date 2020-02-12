Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТО

Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, так как все страны альянса смогли договориться о возложении вины за это на Россию. Об этом 11 февраля заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

«Распад ДРСМД (из которого США вышли в одностороннем порядке 2 августа 2019 года. — Ред.) — это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», — приводит его слова ТАСС.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 февраля 2019 года Вашингтон инициировал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Несмотря на это, США не изменили свое решение, и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года.