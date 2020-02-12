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Т-90 заметили в США

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Источник изображения: Фото: Boards.4channel.org

В США заметили боевую машину, напоминающую российский танк Т-90, сообщает Defence Blog. Cоответствующий снимок опубликован на имиджборде 4channel.

Defence Blog допускает, что появившаяся на снимке машина может представлять собой переоборудованный для учений танк Т-72, позволяющий «обеспечить реалистичную подготовку солдат».

Дата и место съемок не сообщаются.

В феврале в Twitter канал CalibreObscura показал снимок танка Т-90 Сирийской арабской армии (САА) с поврежденным комплексом электронно-оптической активной защиты «Штора-1».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Проекты
Военные учения
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