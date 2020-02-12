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Новая рецензия на книгу «Персидский бастион»

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Сетевое издание "Горький" опубликовало рецензию Ивана Напреенко на книгу Центра анализа стратегий и технологий "Персидский бастион" под редакцией Ю. Ю. Лямина и Р. Н. Пухова.

Обложка книги "Персидский бастион" (с) Центр анализа стратегий и технологий

Своевременное - вышло в канун 2020 года - издание для всех, кто озабочен вопросом "что там у персов?". Над изданием трудился коллектив из одиннадцати специалистов по Ирану и Ближнему Востоку, а поддержкой издания занимался Рособоронэкспорт, что объясняет весьма милитаристскую и антиамериканскую тональность высказываний. Коллективная монография предлагает блиц-очерк иранской истории от древнейших времен до Исламской революции и после нее, а также описание внутреннего устройства страны (с акцентом на военпром, конечно) и ее внешнеполитических отношений. Познавательное чтение для тех, кто хочет по-военному оперативно, с поправкой на некоторую дубовость изложения (скорректировать ее можно чтением "Циклонопедии" иранца Негарестани) разобраться в том, как и чем дышит петрополитическая держава, с которой пока не началась Третья мировая война.

"Вершиной ракетно-дроновой кампании хуситов стала атака 14 сентября 2019 г. на крупнейший в мире завод первичной переработки (стабилизации) нефти в Абкайке на востоке Саудовской Аравии и нефтеперерабатывающий завод на нефтяном месторождении Хурайс. Удар БЛА и крылатых ракет выявил недостатки саудовской системы ПВО, был проведен с высокой точностью, привел к выводу из строя критически важного оборудования нефтепереработки (деульфуризацинных колонн и вакуумнных газовых сепараторов) и оказал влияние на мировые цены на нефть. (...) Спикер коалиции полковник ВВС Саудовской Аравии Турки аль-Малки 16 сентября выступил с заявлением, согласно которому атаковавшие саудовские заводы беспилотники имеют иранское происхождение. (...) Президент Ирана Хасан Рухани отверг обвинения, заявив, что "йеменский народ осуществляет свое законное право на защиту... нападения были взаимным ответом на агрессию против Йемена в течение многих лет"".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Бастион
Компании
РОЭ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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