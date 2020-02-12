В России создадут новое судно контроля физических полей

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) начали разработку нового судна контроля физических полей (СФП). Этим занимается одно из КБ, входящих в контур предприятий ОСК.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на информированные источники в отрасли, у КБ, входящих в ОСК, есть серьезный опыт проектирования таких судов. Так, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро создало линейку СФП на базе своего проекта 1806, шифр «Звук». А КБ «Вымпел» – судно размагничивания (СР) и контроля магнитного и акустического полей проекта 1799Э на базе СР проекта 1799, шифр «Глобус».

Однако ЗПКБ сейчас загружено текущими заказами, поэтому работу поручили «Вымпелу», добавил собеседник издания.

Второй источник рассказал, что работы находятся пока на стадии аванпроекта: «КБ «Вымпел» в последние годы активно занимается проектированием судов для вспомогательного флота ВМФ и эту задачу в состоянии выполнить».

Как рассказал изданию бывший офицер одного из СФП Балтийского флота, необходимость в модернизации существующих СФП и постройке новых назрела давно. Однако с конца 1980-х годов ликвидируются научные подразделения, занимающиеся физическими полями – как в академических, так и во флотских институтах. «Серьезно сократили кадры: начальников служб защиты кораблей, специалистов лабораторий, инженеров судов размагничивания и судов физических полей, – отметил он. – Служба защиты кораблей по физполям, обеспечивающая в том числе скрытность от средств обнаружения противника и неконтактного оружия, требует внимания».

Ранее сообщалось, что в России начали разработку нового судна размагничивания для ВМФ.

Суда контроля физических полей проекта 1806 и его модификаций, а также суда размагничивания проекта 1799 и его модификаций строили с 1970-х годов. Массовую серийную постройку прекратили в начале 1990-х.