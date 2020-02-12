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WarSpot

Reformador уже в строю

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Источник изображения: warspot.ru

Мексика освоила строительство крупных военных кораблей. Вчера, 10 февраля, портал gob.mx сообщил о том, что на верфи ASTIMAR-20 в Салина-Круз (штат Оахака) состоялась торжественная церемония введения в строй корабля ARM Reformador.

Контракт на строительство корабля Минобороны Мексики и компания DSNS подписали в 2017 году. Согласно договору, мексиканский флот получит корабль проекта SIGMA 10514 (105 м в длину и 14 м в ширину). Несмотря на то, что по своим характеристикам мексиканский корабль будет фрегатом, военное ведомство официально именует его «океанским патрульным кораблём большой дальности» (Patrulla Oceánica de Largo Alcance — POLA).

Патрульный корабль ARM Reformador

Источник изображения: damen.com

Для Мексики ARM Reformador стал первым крупным кораблём отечественной постройки за последние 80 лет. В последние десятилетия все крупные надводные боевые корабли ВМС Мексики получали в порядке помощи из состава ВМС США.

Как ранее сообщала пресс-служба мексиканских ВМС, ARM Reformador вооружится 57-мм орудием BAE Systems Bofors Mk 3, противокорабельными ракетами RGM-84L Harpoon, а также ЗРК среднего и дальнего радиуса. Кроме того, он будет нести вертолёт MH-60R Seahawk.

Вооружение корабля ARM Reformador

Источник изображения: damen.com

Корабли SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) разработаны компанией DSNS. Благодаря модульной конструкции они строятся относительно быстро и могут иметь различные размеры и типы вооружений. Корабли типа SIGMA 9813 состоят на вооружении марокканских ВМС, SIGMA 10514 — индонезийских, ещё четыре корвета SIGMA 10514 заказали военно-морские силы Румынии. Кроме того, в феврале текущего года компания DSNS презентовала модель корабля SIGMA 6110, который является самым маленьким в линейке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Марокко
Мексика
Румыния
США
Продукция
Harpoon ПКР
SH-60
Компании
BAE Systems
Damen Shipyards
Проекты
SIGMA 10514
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