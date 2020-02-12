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Независимое военное обозрение

Анкара, судя по всему, готова к прямым боевым столкновений с российскими военными на северо-западе Сирии

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ВС Турции
ВС Турции.
Источник изображения: Минобороны Турции

Турецкие войска и оппозиция продолжают военную операцию в провинции Идлиб. В ответ на артиллерийские и ракетные удары турецкие силы ведут обстрел из тяжелого вооружения позиций Сирийской арабской армии (САА). Интенсивные бои также идут на западе провинции Алеппо. Есть сообщение об одном сбитом ударном вертолете Ми-24 сирийских ВВС. Анкара утверждает, что 3 февраля турецкие ВС применили истребители F-16, а 10 февраля был нанесен ракетно-артиллерийский удар по 115 объектам войск Башара Асада. Эксперты отмечают, что пока представлено мало доказательств эффективности действий турецких сил на территории Сирии.

Подразделения САА предприняли наступление с позиций, расположенных на юго-западе Алеппо, в направлении провинции Идлиб. После ряда стремительных атак им удалось взять под контроль значительную часть автострады М5, соединяющей Хаму и Алеппо. Эта дорога имеет важное оперативно-тактическое значение для сирийских правительственных войск. Силам САА удалось выбить формирования вооруженной оппозиции из населенных пунктов Хирбат - Джазрайя и Канатир.

В настоящее время идут бои за деревню Аль-Камарийя, с ее овладением правительственные войска откроют себе путь в район Рашидиин (западные территории провинции Алеппо). Ранее, 8 февраля, подразделениям САА удалось окружить одно из формирований вооруженной оппозиции в районе Телль-Исс, расположенном на шоссе М5, соединяющим Алеппо и Дамаск. Источник из сирийского военного ведомства сообщил, что в результате продолжающейся операции правительственные войска рассчитывают восстановить контроль над всей автомагистралью М5 Алеппо-Дамаск протяженностью 432 км, которая является исключительно важной дорогой, соединяющей север и юг страны.

США – старший союзник Турции по НАТО не снижают разведывательную активность в регионе. На прошлой неделе американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon и EP-3E ARIES II совершали облет сирийского побережья, они приблизились к авиабазе Хмеймим примерно на 35–45 км.

Турецкие СМИ сообщают, что Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание, посвященное событиям в Сирии, на котором присутствовали: вице-президент Фуат Октай, глава МИДа Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, начальник Генерального штаба Яшар Гюлер, советники Хакан Фидан и Фахруттен Алтюн.

Ранее, «8 и 10 февраля спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л. Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России провели консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции С. Оналом, а также беседу с советником президента Турции по политическим вопросам И. Калыном. В центре обсуждения находилось развитие ситуации в Сирии, в первую очередь в Идлибской зоне деэскалации». Сообщение об этом размещено на сайте МИД РФ.

Похоже, что сотрудники российского дипломатического ведомства съездили в Анкару впустую. Возможно, что этот визит носил лишь предварительный характер и его целью была лишь «консультация» и не более того .


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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