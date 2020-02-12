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ЦАМТО

Тайские компании претендуют на поставку патрульных кораблей ВМС Филиппин

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Патрульный корабль (корвет) PS 22 Sultan Kudarat (бывший американский противолодочный корабль РСЕ 895 Crestview постройки 1944 года) в последние годы своей службы в составе ВМС Филиппин
Патрульный корабль (корвет) PS 22 Sultan Kudarat (бывший американский противолодочный корабль РСЕ 895 Crestview постройки 1944 года) в последние годы своей службы в составе ВМС Филиппин.
Источник изображения: ВМС Филиипин и ВМС Сил самообороны Японии

ЦАМТО, 11 февраля. Институт оборонных технологий Минобороны Таиланда (DTI) подписал с национальной компанией Bangkok Dock соглашение о сотрудничестве в рамках проекта поставки новых патрульных кораблей OPV для ВМС Филиппин.

В соответствии с подписанным в январе представителями сторон меморандумом о договоренности, тайские разработчики намерены предложить ВМС Филиппин модифицированную версию 90-метрового корабля OPV, построенного Bangkok Dock по проекту британской BAE Systems для ВМС Таиланда.

Как сообщал ЦАМТО, головной патрульный корабль прибрежной зоны, "Краби", ВМС Таиланда приняли на вооружение 26 августа 2013 года. Он был построен в соответствии с соглашением о передаче технологий, подписанным с BAE Systems в середине 2009 года.

Командование Военно-морских сил Таиланда 17 сентября 2015 года подписало с компанией Bangkok Dock Limited контракт на разработку проекта, закупку материалов и оборудования, оказание услуг в рамках строительства нового патрульного корабля прибрежной зоны (OPV). В конце января 2016 года Bangkok Dock и BAE Systems заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку постройки корабля британской компанией.

(552) "Прачуап Хири Хан" (Prachuap Khiri Khan), как и головное судно серии, был построен по модифицированному проекту "Ривер". Церемония закладки киля корабля состоялась 23 июня 2017 года на принадлежащем Bangkok Dock предприятии Mahidol Adulyadej Naval Dockyard в Саттахип (провинция Чонбури). Корабль был передан ВМС Таиланда в сентябре 2019 года. В ближайшие несколько лет ожидается заключение контрактов на строительство дополнительных кораблей для ВМС Таиланда.

Со своей стороны, Командование ВМС Филиппин ранее заявило о намерении закупить шесть новых патрульных кораблей OPV с возможностью увеличения заказа в перспективе. Закупка кораблей была одобрена президентом Филиппин Родриго Дутерте в июне 2018 года. Бюджет проекта составляет около 30 млрд. филип. песо (577 млн. долл.).

Bangkok Dock и DTI намерены предложить ВМС Филиппин корабль, сходный с поставленными ВМС Таиланда. Корабль будет вооружен противокорабельными ракетами, оснащен вертолетной площадкой и модифицированной надстройкой. В зависимости от требований ВМС Филиппин будут выполнены дополнительные доработки.

В числе других судостроительных компаний, которые могут принять участие в тендере, называют австралийскую Austal с проектом на базе патрульного корабля класса "Кейп" и голландскую Damen Schelde Naval Shipbuilding с 80-метровым OPV-1600.

Как ожидается, основными требованиями к претендентам станут участие в программе поставки филиппинских компаний, а также льготные условия финансирования, учитывая традиционную нехватку у Филиппин средств на оборонные нужды.

К примеру, правительство Австралии предполагает предоставить Филиппинам кредит на закупки кораблей OPV через механизм Export Finance Australia. В соответствии с соглашением, Филиппины смогут погасить кредит в течение нескольких лет.

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Кредитование
Страны
Австpалия
Великобритания
Нидерланды
Таиланд
Филиппины
Компании
Austal
BAE Systems
Damen Shipyards
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