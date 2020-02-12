Столтенберг: Разрушение ДРСМД помогло НАТО обвинить в этом Россию

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Полное разрушение ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) продемонстрировало силу НАТО, так как все страны, входящие в Североатлантический альянс, смогли договориться о возложении вины за это на Россию. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

Распад ДРСМД - это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги

- заявил генсек НАТО.

Столтенберг анонсировал переговоры министров обороны стран альянса, которые пройдут 12 февраля. Главной темой переговоров станет "ответ на угрозу безопасности НАТО от российских ядерных и обычных ракет".

Обсудим наш ответ на весь диапазон российских ракетных систем: обычных, ядерных и ракет на стадии разработки

- заявил он.

Ранее генсек НАТО обвинил Россию в продолжении "разработки и развертывания" новых ракет, нарушающих положения прекратившего действовать Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он ссылался на некие "независимые разведданные", не приведя никак конкретных доказательств.

Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия

- завил он, добавив, что все страны НАТО вместе с США призывали Россию вернутся к соблюдению договора и уничтожить ракеты его нарушающие, однако Москва отказалась это делать, тем самым вынудив Вашингтон выйти из ДРСМД.