СМИ: Сотрудникам ФСБ в здании на Лубянке запретили пользоваться Интернетом

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С недавних пор в главном здании ФСБ, расположенном в Москве на Лубянке, введен строгий запрет на использование смартфонов и прочих гаджетов с выходом в интернет. Он действовал и раньше, но к его соблюдению относились формально, а на использование сотрудниками гаджетов смотрели сквозь пальцы. Но после нападения «лубянского» стрелка требования ужесточили.

Такую информацию получило издание «Лента.ру» от источника, работающего в правоохранительных органах.

За первое нарушение запрета сотрудник получит предупреждение, а после второго будет уволен.

Такое ужесточение вызвано тем, что во время нападения стрелка сотрудники ФСБ снимали происходящее на камеры своих гаджетов из окон кабинетов, а затем выкладывали ролики в соцсетях или пересылали их своим знакомым и приятелям. Несколько сотрудников за эту «операторскую работу» были уволены из органов. Их обвинили в незаконной съемке и распространении видеоинформации.

Теперь единственным гаджетом в главном здании российской спецслужбы на Лубянке стал обычный кнопочный мобильный телефон без доступа в интернет, причем имеющий сертификат безопасности ФСБ. Впрочем, в некоторых местах здания нельзя использовать и мобильную связь, а на некоторых этажах включены «глушилки».

Официально эта информация пока не подтверждена.