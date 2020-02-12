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Деловая газета "Взгляд"

Министры обороны НАТО и Украины обсудят военные реформы Киева

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Флаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса и Украины 13 февраля в Брюсселе обсудят военные реформы в стране, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы встретимся с министром обороны Украины, чтобы обсудить важность продолжения процесса реформ в области обороны и выразить нашу мощную поддержку", – сказал он, передает ТАСС.

В январе Киев попросил НАТО начать официальную процедуру рассмотрения заявки на участие в программе расширенных возможностей альянса. Между тем, экс-глава МИД Украины Павел Климкин признал, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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