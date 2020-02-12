Поддерживаемые Турцией боевики сбили вертолет армии Сирии

Боевики поддерживаемой Турцией так называемой сирийской вооруженной оппозиции сбили в Идлибе вертолет Ми-8, принадлежащий армии Сирии, сообщает телеканал ТРТ.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел на северо-западе сирийского города Найраб. В настоящее время в этой зоне продолжаются боестолкновения.

На опубликованном в Сети видео видно, что после атаки вертолет загорелся и развалился на части еще в воздухе.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, надо пресекать любую террористическую активность.

В понедельник СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Анкара заявила Москве о необходимости остановить "нападения на турецкие наблюдательные пункты" в сирийском Идлибе.

Алина Назарова