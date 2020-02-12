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Деловая газета "Взгляд"

НАТО решило обновить меры контроля над вооружениями из-за «российской угрозы»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Североатлантический альянс считает необходимым обновить меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы глубоко убеждены, что лучший ответ – это эффективный контроль над вооружениями. ... Мы не намерены размещать ракеты в Европе, но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет", – сказал он.

Столтенберг также добавил, что министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как Альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты, передает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

Также в январе сообщалось, что в НАТО собрались следить за Россией при помощи "уникальных" беспилотников. Однако эксперт в области БПЛА Денис Федутинов заявил, что новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М729
Искандер
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
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