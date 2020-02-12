НАТО решило обновить меры контроля над вооружениями из-за «российской угрозы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.

Североатлантический альянс считает необходимым обновить меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы глубоко убеждены, что лучший ответ – это эффективный контроль над вооружениями. ... Мы не намерены размещать ракеты в Европе, но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет", – сказал он.

Столтенберг также добавил, что министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как Альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты, передает ТАСС.

Ранее Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

Также в январе сообщалось, что в НАТО собрались следить за Россией при помощи "уникальных" беспилотников. Однако эксперт в области БПЛА Денис Федутинов заявил, что новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО.

Алина Назарова