НАТО решило обновить меры контроля над вооружениями из-за «российской угрозы»

Североатлантический альянс считает необходимым обновить меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы глубоко убеждены, что лучший ответ – это эффективный контроль над вооружениями. ... Мы не намерены размещать ракеты в Европе, но мы должны обеспечивать безопасность в Европе в присутствии российских ракет", – сказал он.
Столтенберг также добавил, что министры обороны НАТО обсудят на плановом заседании 12-13 февраля, как Альянс будет реагировать на российские ядерные и обычные ракеты, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.
Также в январе сообщалось, что в НАТО собрались следить за Россией при помощи "уникальных" беспилотников. Однако эксперт в области БПЛА Денис Федутинов заявил, что новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО.
Алина Назарова