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США из-за Луны рекордно увеличат бюджет НАСА

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Джим Брайденстайн
Джим Брайденстайн.
Источник изображения: Фото: Erin Scott / Reuters

Проект бюджета НАСА на 2021 год предполагает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году, сообщает американское космическое агентство.

«Поддержка со стороны президента [США Дональда Трампа] усилилась как раз тогда, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны в 2024 году. Этот бюджет позволит нам четко следовать намеченному плану», — сказал глава НАСА Джим Брайденстайн.

Он отметил, что агентство впервые со времен лунной программы Apollo получит финансирование на создание посадочного модуля на естественный спутник Земли. Всего на высадку астронавтов на Луну в 2024 году планируется потратить 35 миллиардов долларов.

В июле 2019 года вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Тогда же в НАСА сообщили, что многоразовый космический корабль Orion для лунной миссии Artemis-1 готов.

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