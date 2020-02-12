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Российская газета

Проблемные и бесполезные: ВМС США избавятся от кораблей прибрежной зоны

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Источник изображения: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jhi L. Scott/Wikipedia

ВМС США официально объявили о планах списать первые четыре корабля прибрежной зоны. Военный обозреватель портала The Drive Тайлер Роговей говорит, что это четкое доказательство тому, "насколько плохи эти суда".

Концепцию LCS (Littoral Combat Ship, прибрежный боевой корабль) автор называет несостоявшейся: самое старое из судов было введено в эксплуатацию всего 12 лет назад, самое молодое - 6. Миссия кораблей - учебная и испытательная, как пишет обозреватель, сомнительна с самого начала.

О планируемом отказе от кораблей стало известно в рамках брифингов Пентагона. Флот делает ставку на надводные боевые суда, противолодочную оборону и системы противодействия морским минам.

Дальнейшую судьбу кораблей LCS предсказать сложно. По мнению обозревателя, их могли бы взять по сходной цене союзники. Другой вариант - принять на вооружение береговой охраны. Впрочем, отказ от кораблей Конгресс еще не согласовал. В любом случае, как заключает Тайлер Роговей, речь идет о скорой гибели судов, на которые были потрачены миллиарды долларов.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
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