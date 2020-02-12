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Российская газета

В шаге от гибели: как "Кострома" едва не потопила подлодку ВМС США

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Подводная лодка проекта 945 "Барракуда".
Подводная лодка проекта 945 "Барракуда".
Источник изображения: U.S. Navy / wikimedia.org

11 февраля 1992 года в Баренцевом море произошло столкновение российской атомной подводной лодки "Кострома" и американской атомной субмарины SSN-689 Baton Rouge. Несущая ядерные торпеды, крылатые и противокорабельные ракеты подлодка США получила столь сильные повреждения, что на три года оказалась выедена из строя, а затем была утилизирована. Российская субмарина проекта 945 "Барракуда" отделалась "легким испугом" и через некоторое время вернулась в строй.

Как пишет в своих воспоминаниях командир 6-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота контр-адмирал Михаил Кузнецов, К-276 под командованием капитана 2 ранга Игоря Локтя вышла в море "для поддержания боевой подготовки".

В это же время возле территориальных вод России дежурила американская лодка-убийца SSN-689. Судя по всему, капитану Гордону Кремеру поставили задачу снять акустический отпечаток с одной из российских "Барракуд", чтобы в будущем опознавать субмарину по звуку. И американец агрессивно пошел на сближение.

"Работая по плану учений, мы начали маневр по всплытию на сеанс связи, изменяя параметры движения и глубины. В какой-то момент "супостат" потерял контакт с нами и, чтобы восстановить его, сделал рывок в точку последнего контакта. Его расчеты оказались неверны, выводы о нашем маневрировании неправильны, более того, он ошибся и в оценке глубины нахождения нашей лодки, поэтому оказался над нами, мы же при всплытии въехали ему ограждением рубки в носовую часть с левого борта. Насколько я представляю, "впилили" ему в район киля где-то перед ограждением рубки", - пишет Михаил Кузнецов.

Любопытно, что после столкновения американские подводники сбежали с места столкновения.

"Основной причиной этого, я думаю, было понимание командиром американской АПЛ неправомерности своих действий. Поэтому он, даже несмотря на очень непростую обстановку на борту лодки, предпочел не всплывать, а на максимально возможном ходу покинуть район столкновения", - считает контр-адмирал.

В результате "Кострома" отделалась повреждениями рубки и обтекателя акустической антенны.

Первоначально в американских ВМС отрицали даже факт столкновения Baton Rouge с российской подлодкой, но позднее признали.

"Морские водолазы обнаружили два пореза, а также вмятины и царапины в корпусе подводной лодки США, которая столкнулась с подводной лодкой Содружества Независимых Государств", - написала 28 февраля 1992 года газета New York Times.

Демонстрировать нанесенные повреждения на субмарине Пентагон отказался, и в 1995 году Baton Rouge была списана и утилизирована. Российская "Кострома" после инцидента продолжила нести службу, в 2014 году ее направили на модернизацию.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
США
Проекты
945 Барракуда
Los Angeles
Военные учения
СФ
Ядерный щит
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