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Российская газета

"Летающий танк": Ми-24П выдержал попадание из 57-мм пушки в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Ми-24П сирийских ВВС подвергся обстрелу боевиков. Как сообщается, в него попал 57-мм снаряд, выпущенный из "адской молотилки"- зенитного орудия С-60.

Любая западная винтокрылая машина в данном случае рухнула бы на землю, превратившись в груду металлолома. Об уничтожении вертолета сообщили турецкие источники. Однако оказалось, что они выдали желаемое за действительность. "Летающий танк" российского производства благополучно вернулся на свою базу.

Судя по фотографии, перед нами - один из "двадцать четвертых", переданный военно-воздушным силам САР в 2017 году из состава ВКС России.

Ми-24 стали известны своей феноменальной живучестью еще в 80-х годах, во время нахождения в Афганистане советской 40-й армии. Тогда "вертушки" нередко выдерживали попадания сразу нескольких ракет переносных комплексов, обстрелы из зенитных пушек и крупнокалиберных пулеметов. Не подвели они и во время других конфликтов и локальных войн.

К началу трагических событий в Сирии в вооруженных силах страны имелось около трех десятков исправных Ми-25 - это экспортная и несколько упрощенная версия Ми-24.

Вертолеты активно использовались против террористов, они атаковали их позиции и транспортные колонны управляемыми и неуправляемыми ракетами, авиационными бомбами.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Ми-24
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