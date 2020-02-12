Столтенберг призывает Москву и Дамаск прекратить боевые действия в Идлибе

Брюссель. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию и власти Сирии остановить боевые действия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы призываем Асада и Россию, потому что она предоставляет поддержку режиму Асада, прекратить эти атаки, уважать международное право и в полной мере поддерживать усилия ООН по выработке мирного решения", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к встрече глав министерств обороны стран НАТО.

По его словам, в НАТО обеспокоены ситуацией в провинции Идлиб и осуждают наступательные операции сирийских правительственных сил.