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Интерфакс-АВН

Столтенберг призывает Москву и Дамаск прекратить боевые действия в Идлибе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Virginia Mayo

Брюссель. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призвал Россию и власти Сирии остановить боевые действия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы призываем Асада и Россию, потому что она предоставляет поддержку режиму Асада, прекратить эти атаки, уважать международное право и в полной мере поддерживать усилия ООН по выработке мирного решения", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к встрече глав министерств обороны стран НАТО.

По его словам, в НАТО обеспокоены ситуацией в провинции Идлиб и осуждают наступательные операции сирийских правительственных сил.

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