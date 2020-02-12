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Интерфакс-АВН

Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии

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Государственная Дума
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственная Дума на заседании во вторник приняла решение о ратификации протокола к соглашению с Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории республики.

"Вступление в силу протокола позволит российской стороне ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Протокол был подписан 28 марта 2019 года в Бишкеке и внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в декабре того же года.

Проект федерального закона (№ 871818-7) о ратификации предусматривает внесение изменений в соответствующее соглашению о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизии, подписанному 20 сентября 2012 года.

В частности, в документе предлагается прописать понятие "беспилотная авиационная система". Таковым предлагается считать комплекс взаимосвязанных элементов, включающий в себя один или несколько беспилотных летательных аппаратов, а также средства обеспечения взлета и посадки и средства управления полетом одного или нескольких беспилотников.

В протоколе также предлагается зафиксировать, что "беспилотный летательный аппарат" - это воздушное судно, выполняющее полет без пилота (экипажа на борту) и управляемое в полете автоматически оператором с наземной станции управления.

Помимо этого, в протоколе, который предложено ратифицировать Думе, отмечается, что "ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную 4 млн 794 тыс. 95 долларам США". Ранее эта сумма составляла $4,5 млн.

В пояснительной записке говорится, что предусматриваемая новая ежегодная арендная плата связана с итогами совместной инвентаризации, проведенной при оформлении права временного пользования российской стороной участками в местах дислокации объединенной российской военной базы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
12.02.2020 09:04
Киргизия должна России в ножки кланятся за обеспечение безопасности, а эти наглецы ещё и арендную плату повышают.....

Купленый друг хуже врага, только и жди когда в спину ударит...
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