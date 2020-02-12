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Известия.ru

Россия запланировала размещение средств ПВО на базе в Киргизии

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российская Федерация планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, в ближайшее время в состав российской военной базы будут введены подразделения беспилотников. «Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО», — сказал он 11 февраля в ходе выступления в Государственной думы, сообщает «РИА Новости».

Как добавил Панков, будет реконструированы объекты инфраструктуры аэродрома «Кант». В январе сообщалось о намерении Минобороны перевооружить базу в Киргизии. Туда прибудут новейшие модернизированные штурмовики Су-25СМ3, получившие неофициальное название «Суперграч».

Российская авиабаза «Кант» действует в Киргизии с октября 2003 года.

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