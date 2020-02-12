Войти
Военно-промышленный курьер

«Роскосмос» продолжает мечтать дальних полетах

469
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Россия планирует обсудить с США сотрудничество в освоении дальнего космоса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что две страны проведут переговоры о проекте окололунной станции ближе к весне.

«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса»,- написал в Twitter Рогозин.

В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform-Gateway. В апреле 2018 года NASAсообщило, что обсуждает с международными партнерами строительство окололунной станции.

По прогнозу Morgan Stanley, объем выручки космической отрасли вырастет с $334 млрд в 2015 году до $600 млрд в 2030-е годы, а к следующему десятилетию перевалит за $1 трлн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
04.06.2019
Американская компания представила проект лунной базы
04.04.2019
Восточный переворот
07.11.2018
Раскрыты планы России по колонизации Луны
19.01.2018
В США предрекли крах "Роскосмоса"
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
15.01.2013
Ближе к звездам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики