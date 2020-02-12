«Роскосмос» продолжает мечтать дальних полетах

Россия планирует обсудить с США сотрудничество в освоении дальнего космоса, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что две страны проведут переговоры о проекте окололунной станции ближе к весне.

«Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса»,- написал в Twitter Рогозин.

В сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform-Gateway. В апреле 2018 года NASAсообщило, что обсуждает с международными партнерами строительство окололунной станции.

По прогнозу Morgan Stanley, объем выручки космической отрасли вырастет с $334 млрд в 2015 году до $600 млрд в 2030-е годы, а к следующему десятилетию перевалит за $1 трлн.