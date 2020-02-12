Опасное сближение: США пожаловались на спутники России

США выразили недовольство маневрами двух российских спутников

США впервые официально указали на угрозу своему спутнику со стороны другого аппарата, пишут СМИ. Речь идет о заявлении главы командования Космическими силами Соединенных Штатов генерала Джона Реймонда о том, что российский спутник сблизился с американским. Ранее о маневрах России и Китая вблизи спутников США сообщали в НАТО.

США по дипломатическим каналам выразили России свою обеспокоенность в связи с тем, что недавно, по утверждению Вашингтона, российский спутник сблизился с американским, сообщил глава командования Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд в интервью журналу Time.

Как указали в статье, в середине января спутники РФ "Космос 2542" и "Космос 2543» оказались вблизи американского USA-245, известного космическим экспертам под названием KH-11. Этот аппарат на полярной орбите - составной элемент космической разведывательной системы Keyhole/CHRYSTAL.

Он может наблюдать за поверхностью всей планеты. Реймонд предупредил, что в результате подобных инцидентов в космосе может возникнуть опасная ситуация.

"Совершенно очевидно, что Россия создает для себя такие возможности на орбите, которые позволят ей использовать в своих интересах тот факт, что мы полагаемся на космические системы для обеспечения американских интересов", - подчеркнул он.

В статье указано, что это первый случай, когда американские военные публично сообщают о непосредственной угрозе конкретному спутнику США со стороны противника. Как предполагает журнал, подобные маневры могут позволить российским спутникам получать высококачественные изображения спутника США во время его разведки в глубине территории.

Эксперт по вопросам космической безопасности Брайан Уиден, на которого ссылается Time, утверждает, что спутники РФ выведены на такие орбиты, которые, возможно, позволяют им определять, на какие именно объекты направлена аппаратура разведывательного спутника Соединенных Штатов, и другие подробности его использования.

Вместе с тем журнал Time напомнил, что операции российских спутников не нарушают никаких договоров или международного права, потому что соглашений в этой области еще нет.

Незадолго до этого глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что Россия и Китай проводят маневры вблизи спутников западных стран.

По его словам, это представляет опасность, передавал Washington Examiner. Ланата назвал действия России и КНР в космосе угрозой для союзников Вашингтона и подчеркнул, что странам Запада придется отвечать на них самостоятельно - без помощи НАТО.

Обезопасить свои космические объекты планирует не только Запад, но и сама Россия. Как заявил в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, Москва в рамках государственной программы вооружений до 2027 года планирует создать систему защиты военной орбитальной группировки от внешнего воздействия.

В прошлом году Министерство обороны России сообщило, что с космодрома Плесецк был запущен космический аппарат "Космос-2542" на базе унифицированной многофункциональной космической платформы.

С нее можно осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников. К тому же ее оптическая аппаратура позволяет производить съемку поверхности планеты.

Как отмечают в военном ведомстве, спутники "Космос-2535" и "Космос-2536" исследуют воздействие искусственных и естественных факторов космического пространства на космические аппараты российской орбитальной группировки. К тому же они нужны для отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.

Целевая аппаратура этих спутников отмечает, как на космический аппарат-регистратор воздействует космический мусор, электронное и протонное излучение внешнего естественного радиационного пояса Земли, протоны и тяжелые заряженные частицы, а также солнечные и галактические космические лучи.

В декабре прошлого года в Министерстве обороны рассказали о проведении эксперимента, в ходе которого от унифицированной многофункциональной космической платформы отделается малый космический аппарат. Он, в свою очередь, предназначен для оценки технического состояния отечественных спутников.

Кристина Сизова