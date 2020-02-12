The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России

Пентагон опубликовал карту военно-морских операций России и Китая в зонах, ранее считавшимися США своими «неоспоримыми» акваториями. Эта карта дает возможность Вашингтону оценить масштабы новых вызовов для США, говорится в материале, характеризующимся характерной для западных СМИ антироссийской риторикой.

Это наш первый внимательный взгляд на подобные действия Китая и России, особенно у восточного побережья Соединенных Штатов, о которых предупреждают американские вооруженные силы

В рамках процесса подачи бюджетного запроса на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны, где Россия и Китай наращивают интенсивность своих морских операций, а также места расположения крупных подводных коммуникационных кабелей. Возможно, эта карта, которую правительство США опубликовало к настоящему моменту после нескольких лет предупреждений о том, какие угрозы эти морские патрули - в первую очередь российские подводные лодки - несут для американских национальных интересов, заключает в себе самую подробную информацию касательно этого вопроса.

На прошлой неделе мы сообщили, что, по словам одного высокопоставленного офицера ВМС США, "вылазки" российских подводных лодок превратились в такую серьезную проблему, что американские ВМС больше не могут называть Восточное побережье страны "неоспоримым" и больше не могут рассматривать его как гарантированно "безопасную гавань" на случай кризиса.

Пентагон опубликовал эту карту с соответствующими пометками в своем обзорном отчете на 134 страницах, который был приложен к бюджетному запросу на 2012 финансовый год. Эта карта попала в раздел, посвященный новым и зарождающимся угрозам безопасности, в первую очередь угрозам, исходящим от таких "соперников по противостоянию крупных держав", как Россия и Китай. Очевидно, администрация Трампа не включала никаких подобных карт в документы, которые были приложены к бюджетным запросам на 2018, 2019 и 2020 финансовые годы.

"Мы продолжаем наблюдать растущий упор на морскую систему - за последние два десятилетия масштабы морского судоходства выросли в четыре раза. 90% всех производимых в мире товаров переправляются по морю, а сегодня на севере появляются новые торговые маршруты, - говорится в этом документе. - Практически весь интернет и торговля на триллионы долларов сегодня зависят от практически незащищенной сети подводных кабелей".

"В целом, эта морская система сегодня используется более интенсивно, испытывает больше нагрузки и является объектом более напряженного соперничества, чем когда-либо прежде", - говорится в документе.

Хотя на этой карте не указано, какой период времени она освещает и какие именно морские суда находились в конкретных местах и когда, она все же подтверждает факт весьма существенной активности кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет. На карте также нашли отражение масштабные операции в Арктическом регионе, который постепенно приобретает все большее стратегическое значение.

Согласно этой карте, российские военные корабли также следуют по транзитным маршрутам в Атлантическом и Тихом океанах. Есть один основной маршрут между водами у берегов Португалии и Испании и юго-восточным побережьем Соединенных Штатов и районом Карибского моря, проходящий, что неудивительно, вокруг Кубы, а также маршруты, пролегающие с севера Атлантики и до северного побережья Южной Америки и между гвинейским заливом в Африке и северо-восточной оконечностью Бразилии.

Однако больше всего поражает относительная плотность активности российских военных кораблей вокруг Соединенных Штатов и даже вокруг собственных берегов России в сравнении с плотностью китайских морских операций в Южно-Китайском море и других районах западной части Тихого океана. Согласно этой карте, китайские корабли присутствуют в Чукотском море, то есть к северу от российских дальневосточных областей. В целом это является отражением резкого роста размеров и возможностей флота Народно-освободительной армии Китая, о чем издание War Zone уже писало много раз.

"Наши соперники на глобальной арене продолжают наращивать свои военно-морские силы, расширять зоны проведения своих операций и сотрудничество друг с другом, - говорится в обзорном отчете, который был приложен к бюджетному запросу. - Нам необходимо защищать гораздо больше всего от набирающих силу морских противников, которые скоро бросят вызов нашей экономической безопасности и нашему образу жизни в целом".

Эта только что опубликованная Пентагоном карта дает нам возможность внимательно посмотреть на масштабы тех вызовов, которые в перспективе будут только нарастать.

Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick)