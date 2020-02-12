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Российская газета

Минобороны РФ в 30 раз увеличило число высокоточных крылатых ракет

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Количество высокоточных крылатых ракет, находящихся на вооружении в Российской армии, увеличилось более чем в 30 раз (в период с 2012 года), а количество их носителей - более чем в 12 раз. О внушительных показателях во вторник министр на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом Вооруженных сил России рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования ведется "ускоренными темпами". Так, количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - аж в 30 раз. "Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до 3 часов", - привел еще один улучшенный показатель министр.

По данным военных, только за 2019 год Вооруженные силы пополнились более чем 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Всего к концу 2020 года, в соответствии с майским указом президента России, доля современного вооружения в войсках составит более 70 процентов. "В дальнейшем доля современного вооружения будет поддерживаться на этом уровне", - заверил Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу также напомнил, что в войска уже начала поступать современная военная техника, созданная на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта. А на боевом дежурстве, по словам главы военного ведомства, находятся системы вооружения, созданные на новых физических принципах. "Личный состав в процессе боевой учебы активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск. В то же время совершенствуются системы управления и связи, разведки и радиоэлектронной борьбы и внедряются новейшие технологии в области сбора, передачи и обработки информации", - отметил руководитель военного ведомства.

Министр уточнил, что в настоящее время практически каждое соединение и воинская часть располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием. Всего им оснащено свыше 1200 объектов Минобороны. В том числе - все военные учебные заведения.

"Стремительное развитие военной науки и оборонных технологий, появление новых вооружений влияют на формы применения войск. Содействовать их успешному освоению органами военного управления и призван нынешний сбор руководящего состава, программа которого охватывает широкий круг вопросов, касающихся теории и практики оперативного искусства", - заявил министр обороны.

"Нам предстоит сформировать единое понимание современных форм применения войск в условиях войн нового типа, проанализировать передовой боевой опыт, обсудить ключевые аспекты строительства и развития Вооружённых сил", - заключил глава Минобороны, добавив, что серьезное внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с администрациями субъектов РФ при решении оборонных задач.


Иван Петров

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