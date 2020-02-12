Правительство Индии планирует утвердить закупку противолодочных вертолетов MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 11 февраля. Правительство Индии намерено утвердить сделку на сумму 2,6 млрд. долл. по закупке 24 противолодочных вертолетов MH-60R "Сихок" компании Lockheed Martin до начала визита президента США Дональда Трампа в Нью-Дели, запланированного на конец февраля.

Как сообщили каналу NDTV источники в Министерстве обороны, правительство премьер-министра Нарендры Моди пытается сделать все возможное накануне визита президента Трампа, чтобы подтвердить стратегические отношения между двумя странами, ущерб которым нанесли резкие разногласия сторон по поводу торговых отношений с Китаем.

Ожидается, что Комитет по безопасности правительства Индии (CCS) под председательством премьер-министра Наредры Моди одобрит закупку 24 вертолетов MH-60R "Сихок" для ВМС Индии в течение следующих двух недель. Проект планируется реализовать в рамках американской программы "Иностранные военные продажи".

Многоцелевые морские вертолеты будут оснащены ракетами "Хеллфайр". Новые вертолеты необходимы для поддержки подводных лодок ВМС Индии в акватории Индийского океана, где Китай расширяет свое присутствие. Многие военные корабли Индии не оснащены вертолетами из-за недофинансирования, поэтому сейчас индийский флот считает их приобретение первоочередной задачей.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп совершит свой первый официальный визит в Индию 24 февраля 2020 года, хотя официального заявления пока не сделано. Сейчас обе страны активно работают над новым торговым соглашением (ранее обе страны ввели встречные импортные торговые пошлины).

Источник в индийском оборонном ведомстве сообщил, что США также предложили Индии вооруженную версию беспилотных летательных аппаратов "Гардиан" компании General Atomics. Тем не менее, сделка вряд ли состоится из-за нехватки средств.

Ранее Индия заявляла о планах приобретения до 30 таких аппаратов на сумму 2,5 млрд. долл. для патрулирования акватории Индийского океана. Изначально США соглашались поставить только невооруженные разведывательные версии, ссылаясь на то, что вооруженные БЛА поставляются исключительно странам-членам НАТО.