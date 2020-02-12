На КВЗ установлен комплексный тренажер вертолета Ансат

ЦАМТО, 11 февраля. На Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершена установка комплексного тренажера вертолета (КТВ) Ансат.

После окончания пуско-наладочных работ тренажер пройдет квалификационную оценку для сертификации по международным стандартам.

Комплексный тренажер вертолета Ансат установлен в здании тренажерного комплекса Авиационного учебного центра (АУЦ) КВЗ на территории предприятия. Тренажер был изготовлен ООО "М.А.К." – компанией, занимающейся разработкой и производством технических средств обучения для летного и технического состава. После проведения квалификационной оценки АУЦ "КВЗ" получит разрешение от Росавиации на эксплуатацию тренажера.

Математическая модель тренажера разработана на основании данных летных испытаний вертолета, предоставленных опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Внешний вид кабины и приборного оборудования тренажера полностью соответствуют вертолету. Тренажер оснащен системой визуализации, полностью реализована сцена визуализации района Сочи и Казани, включая летно-испытательный комплекс КВЗ. Разработка и изготовление комплексного тренажера Ансат производилось в соответствии с инвестиционным проектом "Концепция развития Авиационного учебного центра КВЗ холдинга "Вертолеты России".

"Популярность Ансатов на рынке постоянно растет, в связи с этим возникла необходимость обучать представителей эксплуатирующих организаций на данный тип вертолета. Для того, чтобы осуществлять полный цикл обучения, необходима, помимо теоретической и практической, еще и тренажерная подготовка специалистов. С появлением в авиационном учебном центре КВЗ комплексного тренажера вертолета Ансат будет обеспечен полный цикл качественного переучивания летного состава", – отметил управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров.

Вскоре на тренажере начнут проходить подготовку гражданские летчики. Обучение будут проводить опытные инструкторы Авиационного учебного центра.

Также учебный центр КВЗ оснащен комплексным тренажером вертолета Ми-8МТВ. Кабина тренажера адаптирована для имитации тренировок пилотов в ночных условиях с очками ночного видения. Кроме того, тренажер оснащен виброакустической установкой, имитирующей вибрацию и звуки вертолета в зависимости от режима и условий полета.

Авиационный учебный центр Казанского вертолетного завода был создан в 1995 году. За более чем 20-летнюю историю работы центра, здесь прошли обучение почти 9000 специалистов. В центре проводятся курсы переподготовки и повышения квалификации специалистов летного и инженерно-технического состава. Преподаватели постоянно совершенствуют свои навыки и проходят стажировку в ведущих учебных центрах России, а также за рубежом, обладают именными сертификатами авиационных компаний-производителей. В АУЦ КВЗ проводится обучение на вертолеты типа Ми-8/17, Ансат. В перспективе планируется создать аналогичную программу обучения на вертолет Ми-38.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".