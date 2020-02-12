Президент Филиппин расторг договор об американском военном присутствии в стране

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По поручению президента Филиппин Родриго Дутерте Министерство иностранных дел этой страны уведомило американское посольство о прекращении действия договора об иностранных вооруженных силах, который Манила и Вашингтон подписали в 1998 году.

Выполняя президентское распоряжение, глава МИД Филиппин Теодоро Локсин подписал уведомление о разрыве соглашения и передал его американским дипломатам.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Додо Дюлай на своей странице в Twitter.

По договору на Филиппинах располагаются на ротационной основе несколько тысяч американских военнослужащих.

Комментируя решение президента, его официальный представитель Сальвадор Панело заявил следующее:

Пришло время, когда мы будем полагаться на самих себя, мы укрепим нашу оборону и не будем полагаться на какую-нибудь другую страну.

Договор прекратит свое действие через 180 дней после вручения ноты американским дипломатическим представителям. Но даже после этого останутся в силе американо-филиппинские соглашения о взаимной военной помощи и о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере.

На разрыв договора с США Манила пошла после того, как ближайшему соратнику Родриго Дутерте, сенатору Рональду дела Росе, отказали в выдаче визы на въезд в Соединенные Штаты.