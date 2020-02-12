Опытно-конструкторские работы по вертолёту Ка-65 «Минога» пока не открыты

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Опытно-конструкторскую работы по созданию перспективного палубного вертолета "Минога" пока не начались, их открытие запланировано на 2020 год. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Отвечая на вопрос корреспондента новостного агентства РИА Новости, гендиректор "Вертолетов России" пояснил, что Минобороны пока контракт на проведение ОКР по теме палубного вертолета "Минога" с холдингом не заключало. При этом он отметил, что переговоры ведутся, эскизное проектирование уже завершено, и соглашение должно быть подписано уже в этом году.

У нас контракта пока нет. Согласование технического задания находится в завершающей стадии. В пятницу, 14 февраля, у нас совещание у Алексея Криворучко; может, тогда я смогу какой-то информацией поделиться. Работа запланирована на этот год

- заявил он.

Первые разговоры о возможной разработке нового вертолета пошли в 2015 году. Тогда начальник морской авиации военно-морских сил Игорь Кожин заявлял, что машину ВМФ могут получить уже к 2020 году. Позднее, в 2016 году, генеральный конструктор АО "Камов" в комментарии информационному агентству ТАСС Сергей Михеев сделал уточнение – на разработку может уйти около 10 лет, а серийное производство нового вертолета начнется не ранее середины 2020-х годов.

Новый вертолет должен заменить корабельный вертолет Ка-27, который состоит на службе без малого 50 лет. Новая винтокрылая машина, будучи более легкой, должна при этом стать более мощной.

Вертолет строится по традиционной для Камова соосной схеме. Научно-производственным предприятием "Полет" из Нижнего Новгорода создан специальный комплекс связи для этой машины, который должен как обеспечить полную интеграцию в автоматизированные системы управления войсками и боем.