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Деловая газета "Взгляд"

Шри-Ланка задумалась над закупкой военной техники у Москвы

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Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года
Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года.
Источник изображения: Haleef Ismail

Власти Шри-Ланки изучают возможность закупки российской военной техники, в случае заинтересованности Москва готова поставить современные вооружения, заявил посол России в стране Юрий Материй.

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой развивается последние годы, Москва оказывала Коломбо содействие в этой сфере, в частности, во время проведения военной операции против террористов организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", напомнил дипломат.

"На вооружении ланкийской армии стоят отечественные вертолеты различных модификаций, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Кроме того, в республику поставлялось различное стрелковое оружие", – передает РИА "Новости" слова посла.

"В настоящее время наши партнеры изучают возможности закупки военной техники. Россия готова в случае заинтересованности Шри-Ланки поставить сюда современные виды вооружений", – ответил Материй на вопрос, намерена ли Шри-Ланка приобрести у России современные вооружения для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны.

Напомним, в январе сообщалось, что российские власти готовы выделить Шри-Ланке дополнительные средства для приобретения шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А в кредит.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Шри-Ланка
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Су-30
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