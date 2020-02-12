Шри-Ланка задумалась над закупкой военной техники у Москвы

Власти Шри-Ланки изучают возможность закупки российской военной техники, в случае заинтересованности Москва готова поставить современные вооружения, заявил посол России в стране Юрий Материй.

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Шри-Ланкой развивается последние годы, Москва оказывала Коломбо содействие в этой сфере, в частности, во время проведения военной операции против террористов организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", напомнил дипломат.

"На вооружении ланкийской армии стоят отечественные вертолеты различных модификаций, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Кроме того, в республику поставлялось различное стрелковое оружие", – передает РИА "Новости" слова посла.

"В настоящее время наши партнеры изучают возможности закупки военной техники. Россия готова в случае заинтересованности Шри-Ланки поставить сюда современные виды вооружений", – ответил Материй на вопрос, намерена ли Шри-Ланка приобрести у России современные вооружения для обеспечения обороноспособности и поддержания безопасности страны.

Напомним, в январе сообщалось, что российские власти готовы выделить Шри-Ланке дополнительные средства для приобретения шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А в кредит.

Дмитрий Зубарев