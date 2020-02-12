Войти
Интерфакс-АВН

В Пекине отвергают обвинения в причастности китайских военных к краже данных Equifax

319
0
0
Флаг КНР
Флаг Китайской Народной Республики.
Источник изображения: Fotolia/ Stripped Pixel

Брюссель. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти Китая вопреки обвинениям США никогда не были причастны к краже данных посредством хакерских атак, передают во вторник западные СМИ слова представителя МИД КНР Гэна Шуана.

"Правительство Китая и военные... никогда не были вовлечены или не участвовали в краже коммерческих данных через Интернет", - сказал он на брифинге.

Он подчеркнул, что Китай всегда боролся против любых форм хакерских атак, и обвинил США в злонамеренной деятельности против КНР. "Китай также стал крупной жертвой американских краж в киберпространстве", - отметил Гэн Шуан.

Накануне генпрокурор США Уильям Барр выдвинул обвинения против четырех граждан Китая во взломе компьютерных систем американского бюро кредитной истории Equifax, краже его коммерческой тайны и личных данных граждан США. Обвинения выдвинуты против У Чжиюна, Ван Цяня, Сюй Кэ, Лю Лэй. По данным США, четверо граждан Китая, причастных к взлому, работали в одном из исследовательских институтов Народно-освободительной армии Китая.

Жертвами кражи данных, которая произошла в США еще в 2017 году, стали порядка 145 млн человек, то есть около половины жителей страны. К хакерам попали их имена, даты рождения и номера социальной страховки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Китай
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Похожие новости
30.10.2019
Безграничные возможности войны
29.10.2018
Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники
08.10.2018
Гибридные угрозы в повестке ОБСЕ
08.06.2017
Пентагон уверен, что Китай занимается кибератаками по всему миру
10.10.2011
КИБЕРКОМ займется конфликтом Google и Китая
18.07.2011
Пентагон признал крупнейшую потерю данных. Кто виноват? Что делать?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики