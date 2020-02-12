Шойгу рассказал о росте оснащенности армии высокоточными крылатыми ракетами

Количество высокоточных крылатых ракет на вооружении российской армии увеличилось более чем в 30 раз с 2012 года, а их носителей — в 12 раз. Об этом сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 11 февраля на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом Вооруженных сил.

«Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, начались поставки в войска современной военной техники, созданной на основе цифровых технологий с элементами искусственного интеллекта. На боевом дежурстве уже стоят системы вооружения на новых физических принципах.

Роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты осваиваются в процессе боевой учебы.

«Сегодня практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием. Всего им оснащено свыше 1,2 тыс. объектов Министерства обороны РФ», — добавил министр.

Новые технологии повышают возможности системы управления ВС России, отметил Шойгу.

В декабре министр поручил увеличить число боевых кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр». Один из таких — МРК «Ингушетия» — с универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК» — в том же месяце был принят в состав Черноморского флота.

Для отслеживания крылатых ракет вокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле. Первая радиолокационная станция уже заступила на боевое дежурство в Мордовии.