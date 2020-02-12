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Бандформирования вновь проверили на прочность российские «Панцири»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии функционирует в штатном режиме после очередной попытки боевиков атаковать её с помощью дронов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-майора Юрия Боренкова.

По его словам, две атаки были отражены комплексами «Панцирь», пострадавших и разрушений нет.

«Первая атака с северо-восточного направления отражена на расстоянии около двух километров от базы. В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления, была поражена на удалении шести километров от авиабазы», - сказал генерал-майор.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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