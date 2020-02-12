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Турция замалчивает свои военные потери в ходе обмена ударами с армией Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В сирийской провинции Идлиб произошёл один из самых крупных обменов ударами между турецким контингентом и войсками Башара Асада. По данным Министерства обороны Турции, в результате ракетно-артиллерийских ударов по 115 целям на северо-западе арабской республики было «нейтрализовано» свыше 100 солдат сирийского «режима».

Генштаб ВС Сирии пока не предоставил свои цифры относительно обмена ударами. Известно, что армейская артиллерия и реактивные системы залпового огня нанесли удары по турецким военным колоннам и огневым позициям в провинциях Идлиб и Алеппо. Самые тяжёлые удары пришлись на турецкую колонну в районе бывшей сирийской авиабазы «Тафтаназ» (провинция Идлиб) и турецкому опорному пункту в районе города Атареб (провинция Алеппо).

Турецкое командование признало, что в результате ударов по «Тафтаназу» были убиты не менее 5 турецких военнослужащих, ещё столько же получили ранения. Местные источники сообщают, что из-под «Тафтаназа» вывезли значительно больше раненых, направив их в сторону сирийско-турецкой границы. Высказываются предположения, что реальное число боевых потерь со стороны Турции значительно больше озвученной цифры в пять погибших.

В сети появились фотографии разгромленной турецкой военной колонны, определение точной локации которой в момент удара затруднительно. Судя по кадрам, уничтожены как минимум один танк, до трёх БТР, бульдозер и грузовик с военным провиантом.

Как сообщало EADaily, Вооружённые силы Турции продолжат наносить «интенсивные и беспрерывные» удары по целям армии «режима» Башара Асада, заявил ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, комментируя гибель турецких военных на северо-западе Сирии. По его словам, турецкая армия продолжит предпринимать необходимые меры до тех пор, пока «режим Асада не отойдёт за агрессивно нарушенную им линию в Идлибе». Челик предупредил, что ответ ВС Турции на вылазки против военных страны «будет многократным».

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Страны
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
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