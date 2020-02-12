Грядёт попытка №5?

Иранский спутник не смог выйти на запланированную орбиту. Вчера, 10 февраля, информационное агентство Reuters сообщило о том, что очередная попытка Ирана отправить спутник на околоземную орбиту провалилась.

«Пуск был успешным… мы достигли большинства наших целей… но спутник «Зафар» не вышел на орбиту, как планировалось», — сообщили в пресс-службе Минобороны Ирана.

Пуск иранской ракеты-носителя «Симорг» Источник изображения: businessinsider.com

По данным businessinsider.com, это уже была четвёртая попытка Ирана вывести спутник в космос. В прошлом году неудачей завершилась попытка запуска спутника «Пайам», который должен был передавать изображения территории Ирана и проводить замеры радиационного излучения в космосе.

Соединённые Штаты и Израиль уже высказали недовольство иранскими пусками — по их мнению, под прикрытием мирного освоения космоса Иран разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США.