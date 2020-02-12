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Российская газета

Десантники Союзного государства отправились на учения в Псковскую область

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Минобороны России
Минобороны России.

День защитника отечества совпадает в текущем году с проведением совместного российско-белорусского тактического учения ВДВ РФ и сил специальных операций РБ, сообщил источник в военном ведомстве России, уточнив, что они пройдут в Псковской области с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье.

"Уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учении, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран", - говорится в сообщении Министерства обороны. А всего проявить свое мастерство предстоит более 350 военнослужащим Союзного государства при участии около ста единиц боевой техники Псковского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих белорусского соединения сил спецопераций, дислоцированного в Бресте.

В учении будут задействованы два вертолета Ми-24 и восемь вертолетов Ми-8, а также четыре самолета Ил-76.


Юрий Сизов

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