НОАК отрабатывает взаимодействие бронетехники и роботизированных систем

ЦАМТО, 11 февраля. В Китае в течение нескольких дней были проведены учения с привлечением оснащенных бронетанковой техникой подразделений, которые применялись совместно с роботизированными и автономными системами.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV), проведенные в августе 2019 года на Цинхай-Тибетском плато учения стали первым идентифицированным мероприятием боевой подготовки, в котором на высотах 4200 м применялась бронетехника и военные роботы.

76-я общевойсковая (смешанная) бригада Сухопутных войск НОАК применила во время учений различные тактические приемы, характерные для боевых действий в условиях заснеженной местности. В частности, в ходе учений отрабатывались уничтожение основными боевыми танками "Тип-99А" идентифицированных целей, расчистка путей следования, взаимодействие беспилотной и пилотируемой авиатехники MUM-T (manned-unmanned teaming), применение "роев" БЛА.

Так, после открытия артиллерийского огня дистанционно управляемые машины разминирования выступили для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. Дистанционно управляемые машины (ДУМ) выполняли задачи, несмотря на продолжающуюся стрельбу. Одновременно роботы в режиме реального времени передавали изображение и данные на командный пункт на базе ОБТ "Тип-99A". Собранная от различных управляемых и беспилотных платформ информация обобщалась для формирования общей картины боевых действий.

Рой мини-БЛА типа "квадрокоптер" провел разведку и нанес удары по условному противнику. При этом часть БЛА при нанесении ударов по живой силе и укрепленным сооружениям координировали свои действия с подразделениями сухопутных войск. Как заявлено, сброшенные бомбы успешно поразили заданные цели.

По заявлению китайских СМИ, НОАК оснащены широким спектром беспилотной техники, применяемой для выполнения различных задач. Данные и опыт, полученные в ходе учений, будут проанализированы и использованы при проведении последующих мероприятий.

По оценке экспертов Jane's, подобные учения будут являться постоянным раздражающим фактором для Индии, имеющей территориальные споры с Китаем.