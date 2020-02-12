Обновление ядерной триады США потребует десятки лет

ЦАМТО, 11 февраля. Обновление стратегических ядерных (СЯС) сил США займет несколько десятилетий, это не делается по "щелчку" президента, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.

"Создание современных образцов вооружений для СЯС – это десятилетия упорного и кропотливого труда. Стратегические ядерные силы США в том виде и составе, в котором они находятся, будут существовать еще достаточно продолжительное время. При этом мы знаем, что планируется их поэтапная модернизация: это разработка нового подводного стратегического ракетоносца, появление нового американского стратегического бомбардировщика и так далее", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По его словам, указанные программы будут реализовываться США с момента принятия политического решения до полного обновления всех компонентов триады на протяжении нескольких десятков лет. "Никакой существующий в настоящее время стратегический баланс между Москвой и Вашингтоном сломлен не будет. РФ уже осуществила перевооружение своих СЯС, в ближайшие годы количество новых носителей составит почти 100 проц. по всем видам триады. Мы поддерживаем баланс, не втягиваясь в гонку вооружений", – отметил директор ЦАМТО.

И.Коротченко призвал относиться "спокойно" к "популистским заявлениям Трампа". "Это работа на внутреннюю публику, ведь впереди выборы, и Трампу нужно показать американскому электорату свою уверенность в себе. По "щелчку" Трампа одномоментное обновление СЯС не делается", – резюмировал собеседник агентства.