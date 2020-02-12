Войти
ЦАМТО

Обновление ядерной триады США потребует десятки лет

426
0
0
Обслуживание МБР Minuteman III.
Обслуживание МБР Minuteman III.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 11 февраля. Обновление стратегических ядерных (СЯС) сил США займет несколько десятилетий, это не делается по "щелчку" президента, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.

"Создание современных образцов вооружений для СЯС – это десятилетия упорного и кропотливого труда. Стратегические ядерные силы США в том виде и составе, в котором они находятся, будут существовать еще достаточно продолжительное время. При этом мы знаем, что планируется их поэтапная модернизация: это разработка нового подводного стратегического ракетоносца, появление нового американского стратегического бомбардировщика и так далее", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

По его словам, указанные программы будут реализовываться США с момента принятия политического решения до полного обновления всех компонентов триады на протяжении нескольких десятков лет. "Никакой существующий в настоящее время стратегический баланс между Москвой и Вашингтоном сломлен не будет. РФ уже осуществила перевооружение своих СЯС, в ближайшие годы количество новых носителей составит почти 100 проц. по всем видам триады. Мы поддерживаем баланс, не втягиваясь в гонку вооружений", – отметил директор ЦАМТО.

И.Коротченко призвал относиться "спокойно" к "популистским заявлениям Трампа". "Это работа на внутреннюю публику, ведь впереди выборы, и Трампу нужно показать американскому электорату свою уверенность в себе. По "щелчку" Трампа одномоментное обновление СЯС не делается", – резюмировал собеседник агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
03.09.2019
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
23.08.2019
Третья Мировая уходит за пределы земли
29.10.2018
Болтон заявил, что китайские ракеты угрожают "сердцу России"
23.10.2018
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
17.03.2017
Бюджетный рывок: как Пентагон потратит "шальные" миллиарды
10.02.2017
Скатываясь к третьей мировой войне (Foreign Policy, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики