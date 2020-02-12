Российские военные в районе крымского побережья отработали поиск подлодки в Черном море

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Вертолеты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО ЧФ провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Черном море. В рамках учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в роли противника на учении была задействована одна из субмарин из состава соединения подводных лодок флота. В ходе учения вертолеты применили опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

"Экипажи вертолетов морской авиации успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей", - сообщил представитель ЧФ, добавив, что учение было плановым.