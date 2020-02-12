Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные в районе крымского побережья отработали поиск подлодки в Черном море

312
0
0
Многоцелевые вертолеты Ка-27М
Многоцелевые вертолеты Ка-27М.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Савицкий Вадим

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Вертолеты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО ЧФ провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Черном море. В рамках учения экипажи вертолётов поднялись в небо с одного из аэродромов в Крыму и отработали комплекс мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в роли противника на учении была задействована одна из субмарин из состава соединения подводных лодок флота. В ходе учения вертолеты применили опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

"Экипажи вертолетов морской авиации успешно выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей", - сообщил представитель ЧФ, добавив, что учение было плановым.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
12.04.2019
Российская подлодка в Черном море на фоне учений НАТО отработала нанесение ракетного удара по морским и береговым целям
07.12.2018
Огненное небо российского флота
22.02.2017
Этот союзник не подведет
30.07.2014
Перспективы морской авиации РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики