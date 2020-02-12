Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Бюджет "Роскосмоса" на порядок меньше чему у NASA, разрыв возрастет, если американские власти одобрят увеличение расходов на космос, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В обнародованном вчера бюджете НАСА на 2021 год администрация Трампа запросила его увеличение на 12% (с $22.6 до $25.2 млрд долл). Это крупнейшее увеличение бюджета НАСА за десятилетия (кстати, он и так был на порядок больше, чем у "Роскосмоса"). Таким образом, США ставят на космос", - написал Рогозин в Twitter.

Накануне глава NASA Дим Брайденстайн сообщил в той же социальной сети, что бюджетная заявка на 2021 год президента Дональда Трампа предусматривает ассигнования Национальноve управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в размере $25 млрд.

"Это на 12% больше, включая более 3,3 млрд долларов для нашей программы Artemis", - написал администратор NASA в понедельник.