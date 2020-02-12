Войти
Интерфакс-АВН

Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России

495
1
0
Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин
Глава НАСА Джим Брайденстайн и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Reuters

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Бюджет "Роскосмоса" на порядок меньше чему у NASA, разрыв возрастет, если американские власти одобрят увеличение расходов на космос, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В обнародованном вчера бюджете НАСА на 2021 год администрация Трампа запросила его увеличение на 12% (с $22.6 до $25.2 млрд долл). Это крупнейшее увеличение бюджета НАСА за десятилетия (кстати, он и так был на порядок больше, чем у "Роскосмоса"). Таким образом, США ставят на космос", - написал Рогозин в Twitter.

Накануне глава NASA Дим Брайденстайн сообщил в той же социальной сети, что бюджетная заявка на 2021 год президента Дональда Трампа предусматривает ассигнования Национальноve управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в размере $25 млрд.

"Это на 12% больше, включая более 3,3 млрд долларов для нашей программы Artemis", - написал администратор NASA в понедельник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Похожие новости
28.03.2019
США собрались высадится на Луне в ближайшие пять лет
13.03.2019
Антигравитации нашли работу
11.01.2019
Рогозин назвал отмену своего визита в США следствием "второй гражданской войны" в Америке
21.11.2018
Рогозин во время визита в США в 2019 году может осмотреть ракету и корабль SpaceX
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
15.03.2018
Зачем США понадобились ВКС
1 комментарий
№1
12.02.2020 09:11
Кто мешает господину Рогозину зарабатывать на космических пусках, продаже спутников и прочих работах на которых зарабатывают другие страны?
Потом выкладывайте эти средства в развитие космонавтики...

Если не получается лучше уйти, "рыба тухнет с головы"....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики