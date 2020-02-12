«Операция продолжается": турки бьют по армии Сирии

Турция заявила о массированных ударах по сирийской армии

Анкара ответила атакой на обстрел со стороны сирийской правительственной армии: турецкие военные поразили 101 цель военнослужащих САР, сообщили в турецком минобороны. По данным ведомства, после атаки сирийской армии пять солдат ВС Турции погибли, а еще пять получили ранения.

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель правительственной армии Сирии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило минобороны Турции.

"По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается", - указано в сообщении ведомства.

Ранее об ответных ударах Турции после обстрела ее военнослужащих в сирийском Идлибе заявил представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

В своем Twitter он назвал обстрел турецких военных «вероломным нападением, которое было нацелено не только на Турцию, но и на все международное сообщество».

По данным турецкого минобороны, в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск погибли пять солдат, еще пятеро получили ранения.

На минувшей неделе Анкара направила к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации дополнительные силы спецназа.

Отношения между Турцией и официальной Сирией в очередной раз обострились 3 февраля, когда, как сообщало турецкое минобороны, правительственные силы арабской республики атаковали турецкую сторону в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных. Об этом вечером 3 февраля сообщил находившийся на тот момент в Киеве президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщило сирийское государственное агентство SANA, правительственная армия действительно причастна к гибели турецких граждан. В то же время журналисты уточнили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов.

Российская сторона тоже обратила внимание, что обстрел турецких позиций произошел в тот момент, когда сирийские военные вели огонь по боевикам. Как утверждают в России, Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована.

Тем не менее, Анкара предпочла не оставлять такие действия без ответа: турецкая армия поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат, сообщил позже министр обороны Турции Хулуси Акар.

Вместе с тем он подчеркнул, что турецкие военные два раза предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе еще за день до этого.

Случившееся обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Главы обоих государств выразили обеспокоенность в связи с обострением обстановки в идлибской зоне деэскалации и признали, что необходимо неукоснительного соблюдать двусторонние договоренности по Идлибу, то есть наращивать совместные усилия по борьбе с экстремизмом.

Как сообщало Reuters, одной из тем телефонного разговора стало как раз нападение на турецких военнослужащих в Сирии 3 февраля. Эрдоган подчеркнул, что такие события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе. Кроме того, он предупредил, что в случае продолжения таких атак Анкара будет вынуждена использовать свое право на самооборону.

Конфликт между турецкой и сирийской сторонами разворачивается в Идлибе, который до сих пор остается единственным регионом Сирии, находящимся под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации - ее населяют боевики. На территории Идлиба действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Ситуация в сирийской провинции ухудшается с каждым днем, несмотря на согласованное Россией и Турцией перемирие. Режим прекращения огня начал действовать в регионе 12 января.

По данным МИД РФ, всего за две недели в зоне деэскалации произошло более 1 тыс. нападений.

В связи с этим 6 февраля по запросу США, Франции и Великобритании было созвано внеочередное заседание Совбеза ООН по Сирии. Постпред РФ Василий Небензя обратил внимание, что в ходе заседания некоторые западные представители в очередной раз обвинили сирийское правительство и Россию в неизбирательных атаках. В частности, они заявили об ударах по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. Российский представитель, в свою очередь, заверил, что военные акции России в этой провинции носят пропорциональный и избирательный характер.

Лидия Мисник