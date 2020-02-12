Войти
ЦАМТО

ВВС Франции получили второй самолет-заправщик KC-130J "Супер Геркулес"

395
0
0
Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 11 февраля. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 7 февраля сообщила о приемке второго из двух заказанных самолетов-заправщиков KC-130J "Супер Геркулес".

Самолет был передан представителям ВВС Франции 4 февраля на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия). Таким образом, ВВС Франции получили все самолеты "Геркулес" в рамках подписанного в 2016 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J и двух самолетов KC-130J, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость покупки оценивалась в 650 млн. долл. Как было заявлено, покупка была произведена Францией из-за отставания от графика программы поставки самолетов A-400M.

Франция стала 17-й страной мира, которая приобрела самолеты версии C-130J. Все "Супер Геркулес" в ВВС Франции будут эксплуатироваться совместно с пятью C-130H и девятью C-130H-30, уже состоящими на вооружении.

Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года.

В сентябре 2017 года ВВС Франции сформировали на авиабазе Орлеан-Бриси 62-е транспортное авиакрыло, в состав которого вошли транспортная эскадрилья 2/61 "Франш-Конте", транспортная эскадрилья ET 03.061 "Пуату" и эскадрилья технического обеспечения. Все закупленные C-130J и KC-130J вошли в состав транспортной эскадрильи 2/61 "Франш-Конте".

Первый C-130J-30 прибыл во Францию в декабре 2017 года и вошел в боевой состав ВВС страны в январе 2018 года. Второй самолет был поставлен в июне 2018 года. Первый KC-130J совершил посадку на 123-й авиабазе "Орлеан-Бриси" 19 сентября 2019 года.

C-130J будут применяться для доставки войск и грузов, десантирования, снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов Н-225М. Они также могут применяться для быстрой заправки самолетов на земле. KC-130J – первый самолет, который позволит ВВС Франции заправлять вертолеты H225M "Каракал" в полете и, таким образом, увеличит радиус их действия. Эта возможность является уникальной в Европе.

Сразу же по прибытию первого KC-130J ВВС Франции приступили к его использованию в районе Сахель для дозаправки вертолетов H-225M "Каракал".

В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения в 2021 году все четыре закупленные Францией самолеты семейства C-130J планируется перебазировать на 105-ю авиабазу Эвре, где они будут применяться совместно с шестью самолетами C-130J, которые намерены закупить ВВС Германии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
Продукция
A400M
C-130
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
H225
Похожие новости
26.09.2019
ВВС Франции получили первый самолет-заправщик KC-130J "Супер Геркулес"
08.05.2018
Airbus не устраивает? Германия закупает в США транспортные самолеты C-130J
14.11.2012
Программа МТА: бесконечный полет по кругу
21.12.2011
Airbus вернул ЮАР предоплату за транспортники A400M
26.07.2011
Airbus Military рассчитывает на успех проекта A400M
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики