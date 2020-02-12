ВВС Франции получили второй самолет-заправщик KC-130J "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 11 февраля. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 7 февраля сообщила о приемке второго из двух заказанных самолетов-заправщиков KC-130J "Супер Геркулес".

Самолет был передан представителям ВВС Франции 4 февраля на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия). Таким образом, ВВС Франции получили все самолеты "Геркулес" в рамках подписанного в 2016 году контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J и двух самолетов KC-130J, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость покупки оценивалась в 650 млн. долл. Как было заявлено, покупка была произведена Францией из-за отставания от графика программы поставки самолетов A-400M.

Франция стала 17-й страной мира, которая приобрела самолеты версии C-130J. Все "Супер Геркулес" в ВВС Франции будут эксплуатироваться совместно с пятью C-130H и девятью C-130H-30, уже состоящими на вооружении.

Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года.

В сентябре 2017 года ВВС Франции сформировали на авиабазе Орлеан-Бриси 62-е транспортное авиакрыло, в состав которого вошли транспортная эскадрилья 2/61 "Франш-Конте", транспортная эскадрилья ET 03.061 "Пуату" и эскадрилья технического обеспечения. Все закупленные C-130J и KC-130J вошли в состав транспортной эскадрильи 2/61 "Франш-Конте".

Первый C-130J-30 прибыл во Францию в декабре 2017 года и вошел в боевой состав ВВС страны в январе 2018 года. Второй самолет был поставлен в июне 2018 года. Первый KC-130J совершил посадку на 123-й авиабазе "Орлеан-Бриси" 19 сентября 2019 года.

C-130J будут применяться для доставки войск и грузов, десантирования, снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов Н-225М. Они также могут применяться для быстрой заправки самолетов на земле. KC-130J – первый самолет, который позволит ВВС Франции заправлять вертолеты H225M "Каракал" в полете и, таким образом, увеличит радиус их действия. Эта возможность является уникальной в Европе.

Сразу же по прибытию первого KC-130J ВВС Франции приступили к его использованию в районе Сахель для дозаправки вертолетов H-225M "Каракал".

В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения в 2021 году все четыре закупленные Францией самолеты семейства C-130J планируется перебазировать на 105-ю авиабазу Эвре, где они будут применяться совместно с шестью самолетами C-130J, которые намерены закупить ВВС Германии.