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Российская газета

Русские пришли: в США испугались маневров российских спутников

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Источник изображения: istock

Командующий недавно созданными Космическими силами США генерал Джон Реймонд выразил обеспокоенность появлением российских орбитальных аппаратов "Космос-2542" и "Космос-2543" рядом с американским спутником-шпионом USA-245.

- Мы рассматриваем такое поведение как необычное и тревожное. Наше правительство выразило свою озабоченность Москве по дипломатическим каналам, - заявил генерал журналу Time. Издание отмечает, что это первый случай, когда американские военные публично говорят об угрозе их конкретному спутнику со стороны противника.

Российский военный спутник "Космос-2542" был выведен на орбиту 26 ноября 2019 года. Согласно заявлению Минобороны РФ, основная миссия аппарата - контроль работоспособности других орбитальных объектов. Для этого "Космос" может совершать маневры в околоземном пространстве и менять свою орбиту. Первое встревожившее американцев событие произошло 6 декабря.

- Российский спутник пробыл на орбите менее двух недель и, как ни странно, раскололся надвое. Когда наши специалисты присмотрелись, они увидели, что второй, меньший спутник каким-то образом "родился" от первого. То, как я себе это представляю, похоже на русскую матрешку. Второй аппарат вышел из первого, - рассказал генерал Реймонд.

В середине января российские космические аппараты изменили свои орбиты так, чтобы оказаться рядом с американским спутником-шпионом USA-245, компонентом глобальной разведывательной сети Keyhole/CRYSTAL. Специалисты в области космической разведки сравнивают его с орбитальным телескопом Hubble, только направленным не во внешний космос, а на поверхность Земли.

На прошлой неделе астроном-любитель Майкл Томпсон опубликовал любопытные наблюдения за орбитальными эволюциями.

- Орбита российских аппаратов довольно умно устроена. "Космос-2542" может наблюдать USA-245 с одной стороны, когда оба спутника выходят на солнечный свет. Когда же они погружаются в земную тень, "Космос" перемещается на другую сторону, - пишет он.

Редакция не располагает комментарием Минобороны РФ на эту тему.


Антон Валагин

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